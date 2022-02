Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 17.02.2022, zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr, ist die gesamten linke Fahrzeuge eines geparkten Range Rover in Hohentengen beschädigt worden. Beim Vorbeifahren dürfte ein unbekanntes Fahrzeug den in der Kirchstraße geparkten SUV gestreift haben und hinterließ einen Schaden von mindestens 5000 Euro an diesem. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um Zeugenhinweise!

