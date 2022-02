Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zimmerbrand - Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 21.02.2022, kam es in Wehr in einem Einfamilienhause zu einem Zimmerbrand. Gegen 08:30 Uhr war der 64 Jahre alte Bewohner auf Rauch aus dem Wohnzimmer aufmerksam geworden. Als er nachsah, erkannte er einen brennenden Boden. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Das Wohnzimmer wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 100000 Euro. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeiposten Wehr geführt.

