Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Schwerverletzter nach Streit - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen an den Händen hat ein 21-jähriger Mann am Montagabend, 21.02.2022, bei einer Streitigkeit in einer Unterkunft in Bad Säckingen erlitten. Gegen 22:00 Uhr war der Verletzte mit einem anderen, 31-jährigen Bewohner zunächst verbal in Streit geraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klopfte der Jüngere dann von außen gegen das Zimmerfenster seines Kontrahenten, der daraufhin zumindest einen Tisch in die Scheibe geworfen haben soll. Durch das splitternde Glas zog sich der Jüngere schwere Verletzungen an den Händen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen und dort operiert. Außerdem soll der Ältere zwei Messer in Richtung des Jüngeren gerichtet haben. Dieser wurde von den Einsatzkräften vor Ort vorläufig festgenommen, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell