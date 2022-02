Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Montag, 21.02.2022, gegen 11:00 Uhr, in der Ortsdurchfahrt von WT-Tiengen gefordert. Ein 36-jähriger Mann war mit seinem Transporter nach links in die Molkereistraße abgebogen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Ford. Neben dem Transporterfahrer verletzten sich auch der 22-jährige Ford-Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer. Alle drei kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegenden Krankenhäuser. Beim Ford-Fahrer erfolgte die Verlegung mittels eines Rettungshubschraubers. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 6000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

