Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Kollision zwischen Lkw und Pkw - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 21.02.2022, gegen 13:15 Uhr, sind ein Lkw und ein Pkw auf der L 151 zwischen Herrischried und Todtmoos kollidiert. Die 32 Jahre alte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 35-jährige Lkw-Fahrer war zuvor auf der winterglatten Straße in einer scharfen Kurve ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Lkw mit dem entgegenkommenden Pkw der Frau zusammen. Der Sachschaden am Lkw liegt bei mehreren tausend Euro. Am Auto dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 30000 Euro entstanden sein.

