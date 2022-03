Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Straßenlaterne

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 21.03.2022 um 07:28 Uhr rangierte ein Pkw Mazda in der Mittelstraße. Während dieses Vorganges fuhr der 43-jährige Fahrzeugführer rückwärts gegen eine Straßenlaterne die dadurch beschädigt wurde. Am Pkw Mazda entstand ebenfalls Sachschaden.

