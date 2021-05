Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten Vollsperrung

Bendorf (ots)

Der Unfallverursacher befuhr am heutigen Morgen gg. 07.00 Uhr die B 42, aus Richtung Urbar kommend, in Richtung Vallendar. Am Ortsausgang Urbar überholte er einen Linienbus, wobei er die Kontrolle über seinen PKW verlor und ins Schleudern geriet. Er prallte mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Beide Insassen von dem Unfallverursacher und beide Insassen von dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden verletzt (beide Mitfahrer schwer verletzt). Eine eingeklemmte Person musste durch die Feuerwehr befreit werden. Lebensgefahr besteht bei keinem der Verletzten.

Die B 42 musste für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell