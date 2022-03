LPI-G: Kriminalpolizei Gera ermittelt nach Todesfall

Altenburg (ots) - Schmölln: Gleich zweimal schlugen derzeit noch unbekannte Einbrecher im Bereich Schmölln zu. Am gestrigen Mittwoch (23.03.2022) erhielt die Altenburger Polizei zunächst die Mitteilung, dass in das Bürogebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes in Am Kemnitzgrund eingebrochen wurde. Vor Ort bestätigte sich dies. Der oder die Täter gelangten ...

