POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Winden: Gefahr beim Heuwenden

Am Montagnachmittag war ein Landwirt mit einem Heuwender auf seinem Feld bei der Arbeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es ein kurzer Windstoß, der einen größeren Büschel Heu nach oben an die Spitze eines Oberleitungsmastes trug. Dies sorgte dafür, dass kurzzeitig ein Isolator überbrückt wurde und es zu einem Kurzschluss mit großer Hitzeentwicklung kam. Das brennende Heubüschel fiel in Teile zerfetzt zu Boden und entzündete an verschiedenen Stellen kleine Feuer. Die Feuerwehr Winden war schnell vor Ort und konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Ein erheblicher Sachschaden entstand nicht.

