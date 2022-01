Polizei Essen

POL-E: Essen: Lieferwagen kommt von der Fahrbahn ab - beschädigter Verteilerkasten entwendet

Essen (ots)

45327 E-Stoppenberg: Am Samstagnachmittag (8. Januar) kam ein Lieferwagen auf der Köln-Mindener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte unter anderem mit zwei geparkten Fahrzeugen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es besteht der Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Noch am Abend wurden die Überreste eines beschädigten Verteilerkastens durch Unbekannte entwendet.

Gegen 17:10 Uhr fuhr der 36-jährige Paketzusteller mit einem Mercedes-Sprinter über die Köln-Mindener-Straße in Fahrtrichtung Rahmstraße. Auf Höhe der Hausnummer 17 verlor der Essener auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Lieferwagen, touchierte zwei geparkte Fahrzeuge und riss einen Verteilerkasten komplett aus der Verankerung. Die Fahrt endete frontal vor einem Baum am rechten Fahrbahnrand.

Unfallzeugen berichteten den Einsatzkräften der Polizei, dass der Paketzusteller vor dem Zusammenstoß bereits mit starken Schlangenlinien durch den Gegenverkehr gefahren sei. Noch vor der Entlassung des leicht verletzten Lieferwagenfahrers aus dem Krankenhaus ordneten die Polizisten eine Blutprobe zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit an.

Nachdem der 36-Jährige eine offene Geldbuße auf der Wache bezahlt hatte, konnte er seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen.

Am selben Abend meldete eine Zeugin einen verdächtigen Transporter an der bereits geräumten Unfallstelle. Zwei Unbekannte, ein Mann und eine Frau, luden die Überreste des zerstörten Verteilerkastens in ihren weißen Iveco mit Hamburger Kennzeichen und versuchten die verbleibenden Kabel aus dem Boden zu reißen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete das Duo vom Einsatzort.

Der Mann soll nach Zeugenangaben etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß sein. Zur Tatzeit habe er eine gelbe Warnweste, dunkle Kleidung und eine schwarze Wollmütze getragen. Seine Begleiterin sei ebenfalls ca. 40 Jahre alt. Sie sei mit einem Kopftuch und einem dunklen, langen Rock bekleidet gewesen.

Falls Sie ein wichtiges Paket erwarten, seien Sie unbesorgt - die verbleibenden Pakete konnten bereits durch einen Mitarbeiter des Zustellunternehmens abgeholt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den unbekannten Dieben machen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell