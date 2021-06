Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Holzlagers nach Gartenarbeiten

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Am Donnerstag (10. Juni) geriet gegen 09.30 Uhr ein Holzlager im Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Alte Schmiede in Brand. Brandursächlich war vermutlich ein Bunsenbrenner, den der 82-jährige Hausbesitzer zur Entfernung von Unkraut einsetzte. Das Feuer wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht.

