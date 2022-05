Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Eine leicht verletzte Person und hoher Blechschaden bei Unfall (12.05.2022)

Konstanz (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmorgen auf der Rudolf-Diesel-Straße passiert ist. Ein 63-jähriger Mann mit einem Audi fuhr, von der Opelstraße kommend, auf der Rudolf-Diesel-Straße. Zeitgleich war eine 23-jährige BMW-Fahrerin auf der Carl-Benz-Straße in Richtung Line-Eid-Straße unterwegs. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt kollidierte der Audi mit dem vorfahrtsberechtigten BMW. Bei dem Zusammenstoß erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Um die beiden erheblich demolierten Autos kümmert sich ein Abschleppdienst. Den am Audi entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 30.000 Euro, den Schaden am BMW auf rund 5.000 Euro.

