Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Rennradlerin stößt gegen Postauto

Dornhan (ots)

Bei einem Unfall in der Rottweiler Straße ist am Mittwoch eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Die 52-Jährige war mit ihrem Rennrad aus Richtung Oberndorf in Richtung Ortsmitte gefahren, als aus der Schillerstraße ein Postauto nach links in die Rottweiler Straße einbog. Die Radlerin, die einen Helm trug und Vorfahrt hatte, stieß gegen den Kleinlaster und zog sich dabei Prellungen und Schürfungen zu. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Fahrer des Postautos wurde belehrt. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf über 2000 Euro.

