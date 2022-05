Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Randegg, Lkr. Konstanz) Rechtsradikale Symbole an Schule und Spielplatz (04./10.05.2022)

Randegg (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch bis Dienstag "Hakenkreuze" an eine Schule in Randegg und im Bereich eines Spielplatzes in der Grenzlandstraße gesprüht. Die Täter sprayten auf die Fensterbank der Grundschule ein "Hakenkreuz" und den Schriftzug "Hitler" mit goldener Farbe, was jedoch kurz darauf wieder übersprüht und unleserlich gemacht wurde. Die gleichen Schmierereien hinterließen die Unbekannten auf einem Spielplatz bei einem Kindergarten. Hinweise auf die bislang unbekannten Sprayer nimmt die Polizei in Gottmadingen, unter der Tel. 07731 1437-0, entgegen.

