Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81/A98, Lkr. Konstanz) Polizei sucht Zeugen nach Streifunfall auf Überleitung (11.05.2022)

Singen (ots)

Nach einem Streifunfall im Bereich der Überleitung von der Autobahn 81 auf die Autobahn 98 am Mittwochvormittag sucht die Polizei Zeugen. Gegen 11.30 Uhr waren sowohl ein 41 Jahre alter Mann mit einem Opel, als auch ein 57-jähriger Lastwagenfahrer auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs. An der Überleitung von der A81 auf die A98 bogen beide Fahrzeuge über die linke und die mittlere Fahrbahn ab, wobei es zum Streifvorgang zwischen Laster und Auto kam. Beide Unfallbeteiligten machten im Anschluss unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich auf der rechten Fahrspur mehrere Fahrzeuge befunden haben. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die den Unfall im Bereich der Überleitung gesehen haben, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, unter der Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

