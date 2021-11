FW-OE: Erste Sitzung nach 2jähriger Zwangspause - Tambourcorps Meggen steht in den Startlöchern

Feuerwehr Lennestadt

Erste Sitzung nach 2jähriger Zwangspause - Tambourcorps Meggen steht in den Startlöchern

Lennestadt (ots)

Das Tambourcorps Meggen der Feuerwehr Lennestadt traf sich am vergangenen Samstag nach zwei Jahren der Abstinenz erstmals wieder zur Generalversammlung. Vorsitzender Christoph Martin sprach in seiner Begrüßungsrede von einer "komischen, ungewohnten Situation", war aber auch erfreut, die Mitglieder endlich mal wieder persönlich zu begrüßen. Auch der Leiter der Feuerwehr Lennestadt, Markus Hamers und der Ehrenvorsitzende Werner Mester waren der Einladung gefolgt. Aufgrund der Situation waren die Jahresberichte sehr übersichtlich, hatte man in den 2 Jahren kaum offizielle Auftritte wahrnehmen können. Auch die Proben fanden immer entsprechend der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung statt. Mit Blick auf den vorgetragenen Jahresbericht der letzten Versammlung von 2019 meinte Martin, es sei einiges durch die Lappen gegangen, wenn man im Nachgang hört, was eigentlich alles geplant war. Auch Jugendsprecher Marc Laukant sprach von "zwei verrückten Jahren", da gerade die Jugendarbeit auch ein wichtiger Bestandteil des Vereins ist. Außer ein paar Proben mit Abstand und Maske fanden zwei Jahre keine Freizeitaktivitäten der Jugendabteilung statt. So galt es, den Blick nach vorne zu richten, denn die Mitglieder sind hoch motiviert, die Planungen für das nächste Jahr laufen und die Hoffnung ist groß, das man 2022 endlich wieder einen "normalen" Dienst verrichten kann. Auf dem Plan stehen u.a. Freundschaftstreffen, die Einweihung des Feuerwehrhauses in Maumke und einige Schützenfeste. Durch den Ausfall der Sitzung im vergangenen Jahr musste nun einiges nachgeholt werden, dazu gehörten auch Wahlen zum Vorstand. Hier wurden aber alle im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder durch Wiederwahl bestätigt. Dazu gehören Christoph Martin als 1 Vorsitzender, Fabian Laukant als 2. Vorsitzender, Schriftführerin Barbara Eckhardt, Kassierer Achim Thiele und Stabführer Thomas Krippendorf. Als zusätzlicher Beisitzer wurde Marcel Laukant in den Vorstand gewählt. Ein besonderer Punkt auf einer jeden Generalversammlung sind natürlich die Ehrungen langjähriger Mitglieder, auch hier mussten ein paar nachgeholt werden. So wurden Barbara Eckhardt für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Dominik Thiele für 10jähriges Ausbildertätigkeit, Thomas Krippendorf für 25jährige Mitgliedschaft und davon die letzten 17 Jahre als Tambourmajor. Tatjana Weber wurde für 10 Jahre und Katrin Bröcher für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Bernd Puspas, neben Dieter Schäfer Ehrenmitglied des Vereins, wurde für 55 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Puspas trägt den Titel "Ehrenmitglied" somit als zu Recht, ist eine wichtige Stütze des Vereins und gutes Vorbild.

