POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin weicht Autotür aus und stürzt (11.05.2022)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in der Schützenstraße am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Pedelec auf der Schützenstraße unterwegs. Ein 23-jähriger Opel-Fahrer stieg aus seinem am Fahrbahnrand auf der Schützenstraße geparkten Auto aus und achtete dabei nicht auf den rückwärtigen Verkehr, so dass der junge Mann die Radlerin übersah. Die Frau konnte der Tür noch ausweichen, stürzte dabei jedoch und verletzte sich, so dass sie von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrrad der 56-Jährigen entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

