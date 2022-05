Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleintransporter streift Leitplanke

Polizei sucht Zeugen (27.04.2022)

Donaueschingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 27. Der Unbekannte fuhr, aus Bad Dürrheim kommend, von der zweispurigen B 27 auf die Auffahrt zur Autobahn 864. In der rechtskurvigen Ausfahrt kam er nach links von der Straße ab und beschädigte eine Leitplanke. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Verkehrspolizei in Zimmern unter der Telefonnummer 0741 34879-0.

