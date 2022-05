Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer stoßen rückwärts zusammen (11.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil sie beide gleichzeitig rückwärts ausparkten, haben zwei Autofahrer am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Austraße einen Unfall verursacht. Eine 36-jährige Audi A 4 Fahrerin und ein 29-jähriger VW Golf Fahrer fuhren auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters gleichzeitig aus zwei gegenüberliegenden Parklücken und stießen dabei zusammen. Am Audi entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Den Schaden am VW schätzte die Polizei ebenfalls auf rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell