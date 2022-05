Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Diebstahl eines E-Bikes (11.05.2022)

Mönchweiler (ots)

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, in einen verschlossenen Keller in einem Haus auf der Chabeuilstraße eingebrochen. Er hebelte die Holztür eines Kellers auf, indem sich ein E-Bike befand. Das Rad war speziell gesichert, weshalb der Einbrecher es nicht stehlen konnte. An der aufgebrochenen Kellertüre entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise zum Täter erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

