Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen /Lkr. Tuttlingen) Brand einer Papiermülltonne (11.05.2022)

Trossingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 11 Uhr, ist der Polizei eine brennende Papiermülltonne bei einem Lebensmittelmarkt in der Christian-Messner-Straße mitgeteilt worden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich hierbei um einen vollen Papierpress-Container handelte, der zur Abholung bereitstand. Den brennenden Container löschte die Feuerwehr Trossingen. Die genaue Ursache für den Brandausbruch und die Schadenshöhe konnten von der Polizei noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Eine Gefahr für das Gebäude bestand zu keiner Zeit. Die Feuerwehr Trossingen war mit drei Fahrzeugen und 17 Kameraden am Einsatzort. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Trossingen unter Telefon 07425 3386-0 entgegen.

