POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Auto mit Anhänger verliert Holzscheite - Polizei sucht Zeugen (11.05.2022)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Durch auf der Fahrbahn auf der Autobahn 98 liegende Holzscheite ist am Mittwochmittag ein Auto beschädigt worden. Eine Zeugin teilte der Polizei gegen 13 Uhr mit, dass ein Auto mit Anhänger mit blauer Plane auf der A98 zwischen der Anschlussstelle Stockach West und dem Autobahnkreuz Hegau unterwegs sei und Holzscheite verliere. Das Kennzeichen konnte die Frau nicht ablesen. Bei Überprüfung des Autobahnabschnitts stellte die Polizei mehrere Holzstücke und auf dem Standstreifen einen beschädigten Mercedes eines 57 Jahre alten Mannes fest, der zuvor über eines der Holzscheite gefahren war. Dabei wurden sowohl Reifen als auch Felge erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, sich mit der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

