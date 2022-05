Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen-Schwenningen/ Pfalzgrafenweiler(FDS) - Polizei sucht nach Unfallflucht Kleintransporter mit VS-Autonummer

Pfalzgrafenweiler (ots)

Ein Taxifahrer ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf einer Kreisstraße im Kreis Freudenstadt mit einem Transporter zusammengestoßen. Ohne sich jedoch um den Unfall zu kümmern, fuhr der Fahrer des beteiligten weißen Transporters, an dem eine VS-Autonummer angebracht war, davon. Die Polizei sucht nun den Kleintransporter, bei dem es sich möglicherweise um einen Mercedes-Benz Sprinter handelt. Dieser dürfte an der rechten Vorderseite deutliche sichtbare Unfallspuren haben. Der ebenfalls noch unbekannte Fahrer wird auf etwa 50 bis 60 Jahre geschätzt. Er hatte graue Haare, die hinter dem Kopf zusammengebunden waren. Zudem trug er einen weißen Vollbart, der zum Unfallzeitpunkt ebenfalls zusammengebunden war. Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug nimmt die Polizei Horb unter der Rufnummer 07451 960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell