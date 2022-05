Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) Mülleimer abgetreten - Zeugen gesucht (10.05.2022)

Wehingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen im Zeitraum von 8.20 Uhr bis 8.30 Uhr in der Gosheimer Straße auf Höhe Anwesen 14 einen Mülleimer abgetreten und beschädigt. Nach dem Vorfall sprach ihn eine aufmerksame Zeugin auf sein Verhalten an. Der 18 bis 20- jährige Mann zeigte sich wenig einsichtig und lief einfach weiter. Der junge Unbekannte hatte einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare und ein Tattoo am Hals. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die im betreffenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zwei Mädchen und ein Junge im Alter von ungefähr 16 Jahren, die sich in unmittelbarer Nähe des Mülleimers aufhielten, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell