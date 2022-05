Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Exhibitionisten (18.04.2022)

Hüfingen (ots)

Bereits am Ostermontag, 18. April, ist ein Exhibitionist in Hüfingen auf der Hohenstraße aufgetreten. Ein Unbekannter sprach gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Freizeitbad ein 10-jähriges Mädchen an und ging mit ihr vor den Eingang. Dort stellte sich der Unbekannte hinter ein Plakat, öffnete seine Hose und zeigte sein Geschlechtsteil. Das Kind rannte weg, sah den Mann jedoch wenig später wieder, als er mit einem hellgrauen Auto an ihr vorbeifuhr. Die Polizei sucht Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können oder denen am Ostermontag eine Person, möglicherweise sogar mit dem beschriebenen grauen Auto, im Bereich des Freizeitbads aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell