POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Jugendlicher auf Schulhof ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen (09.05.2022)

Konstanz (ots) - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in der Schützenstraße am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Pedelec auf der Schützenstraße unterwegs. Ein 23-jähriger Opel-Fahrer stieg aus seinem am Fahrbahnrand auf der Schützenstraße geparkten Auto aus und achtete dabei nicht auf den rückwärtigen Verkehr, so ...

mehr