POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Mann spricht Kinder an (11.05.2022)

Hilzingen (ots)

Ein neun Jahre altes Mädchen und ein jüngerer Mitschüler sind am Mittwochmittag gegen 12 Uhr auf dem Heimweg von der Schule an der Bushaltestelle "Kreuz" in der Hauptstraße von einem fremden Mann angesprochen worden. Der Unbekannte kam auf die an der Haltestelle sitzenden Kinder zu und fragte, ob sie mit ihm ins Schwimmbad gehen wollen. In der Folge verwickelte eine unbekannte Frau den Fremden in ein Gespräch um von den Kindern abzulenken. Der Mann soll etwa 60 Jahre alt gewesen sein und graue, strubbelige Haare gehabt haben. Bekleidet war der Unbekannte lediglich mit einer graugrünen Hose. Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen und bittet zudem die unbekannte Frau, sich als Zeugin bei der Polizei zu melden.

