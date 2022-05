Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt (11.05.2022)

Konstanz (ots)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 221 zwischen der Insel Reichenau und dem Gewerbegebiet Reichenau-Lindenbühl schwer verletzt worden. Eine 39-jährige Bikerin mit einer Honda fuhr auf der L221 von der Insel Reichenau kommend in Richtung Lindenbühl. Ein 74 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der die Ausfahrt der Bundestraße 33 in Richtung Reichenau hinauffuhr, bog an der Einmündung auf die L221 nach links ab und stieß dabei mit der vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrerin zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro. Die Feuerwehren Reichenau, die mit zwei Fahrzeugen und neun Mann unterstützten, sicherte die Unfallstelle und reinigte im Anschluss die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell