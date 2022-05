Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Montag, den 09.05.2022, 18:45 Uhr: Eine 23jährige Fahrerin eines Pkw Daewoo befuhr den Hohen Weg (K 30) in Westerode aus Richtung Bündheim kommend und wollte an der Anschlussstelle nach links zur B 4 abbiegen. Dabei übersah sie ein aus der Gegenrichtung kommendes Trike. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurden sowohl der 61jährige Fahrer des Trike als auch die 23jährige Bad Harzburgerin im Daewoo leicht verletzt. Beide Beteiligte wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7100,- Euro.

Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss: Am Montag, den 09.05.2022, gegen 05.10 Uhr, fiel den Beamten eines Streifenwagens eine männliche Person auf, die mit einem E-Scooter einen Fußweg befuhr. Daraufhin entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle des Fahrzeugführers. Während der Befragung des 39jährigen Bad Harzburgers räumte dieser ein Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Konsum. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe zur weiteren Bestimmung der Wert angeordnet. Anschließen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmitteilgesetz eingeleitet und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

