POL-GS: Pressebericht der Polizeiinspektion Goslar, Einsatz- und Streifendienst, für die Zeit von Fr, 06.05.2022, 12:00 Uhr bis So, 08.05.2022, 12:00 Uhr

Samstag, 07. Mai 2022

Wildschwein in Not

Langelsheim - Ein aufmerksamer Radfahrer bemerkte gegen Mittag am Samstag nahe der L515 ein Wildschwein in einem Wasserlauf, welches sich alleine offensichtlich nicht aus seiner Notlage befreien konnte. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Tier aufgefunden und geborgen werden. Nach der Bergung wurde festgestellt, dass aus unbekannter Ursache beide Hinterläufe gebrochen waren. Durch den zuständigen Förster wurde das Tier fachgerecht von seinen Qualen erlöst.

Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Langelsheim - Am Samstagabend um 22:46 Uhr wird der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der K35 zwischen Wolfshagen und Lautenthal gemeldet. Die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass ein 49jähriger Langelsheimer in einer Rechtskurve in Richtung Lautenthal mit seinem Pkw VW Tiguan in den Gegenverkehr kam und dort frontal mit dem entgegenkommenden Seat eines 33jährigen Mannes aus dem Landkreis Hildesheim zusammenstieß. Da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, wurde neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Langelsheim zu dem Unfallort entsandt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in die örtlichen Krankenhäuser nach Goslar und Seesen verbracht. Bei der Unfallaufnahme wird bei dem Verursacher eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Einleitung eines Verfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs waren die Folgen.

Goslar - Ein zweiter Unfall ereignete sich etwa eine Stunde später auf der Okerstraße in Goslar in Richtung Breites Tor. Zunächst wird Unachtsamkeit als Unfallursache angenommen, als der 69jährige Verursacher aus Goslar mit einem BMW X2 auf einen bei Rotlicht an der Ampel wartenden Skoda eines 38jährigen Goslarers auffährt. Bei der Unfallaufnahme wird bei dem BMW-Fahrer jedoch eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille festgestellt. Auch in diesem Fall wird in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

