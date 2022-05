Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Pkw Bad Harzbrug

Goslar (ots)

Sachbeschädigung in Hotelzimmer

Sonntag, 08.05.2022, 01.50 Uhr Bad Harzburg, Nordhäuser Straße In einem Hotelzimmer eines Hotels am o.a. Ort randalierte ein 38-jähriger Hannoveraner. U.a. wurde in dem Hotelzimmer eine Glastür sowie eine Tischleuchte mutwillig beschädigt. Schaden: 500,-Euro. Das Hotelpersonal benachrichtigte daraufhin die Polizei. Der Verursacher sowie seine weibliche Begleitung mussten das Hotelzimmer in der Nacht räumen und erhielten ein Hausverbot. Weiterhin wurde gegen den Verursacher eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Sachbeschädigung an Fahrrad durch Feuer

Sonntag, 08.05.2022, 02.00 Uhr Goslar, OT Vienenburg, Bahnhofstraße, Bahnhof Im Rahmen der Streife fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung eine 15-jährige männliche Person am Bahnhof in Vienenburg auf. In unmittelbarer Nähe dieser Person wurde ein brennendes Fahrrad festgestellt. Es erfolgte eine Kontrolle dieser Person. Die Person hatte Ruß behaftete Hände. Es wurde ein Strafverfahren, hier Sachbeschädigung an einem Fahrrad durch Feuer, angelegt und die angetroffene Person als Tatverdächtiger geführt. Sachschaden: 200,-Euro

Gefahrenstelle durch Gülle auf Fahrbahn

Sonntag, 08.05.2022, 01.50 Uhr Goslar, OT Vienenburg, Kreisstraße 34 ( Harzburger Straße), kurz nach Ausfahrt von A 369 Unbekannter Fahrzeugführer verlor aus seinem Tankfahrzeug auf einer Länge von ca. 200 Meter eine unbekannte Menge Gülle im Bereich der Kreisstraße 34, Ausfahrt A 369-Vieneburg-Süd, i.R. Vienenburg. Die Fahrbahn wurde erheblich durch die ausgelaufene Gülle verschmutzt und musste ca. 3 Stunden voll gesperrt werden, da ein Fachunternehmen die Fahrbahn reinigen musste. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug bitte an die Polizei Bad Harzburg bzw. Vienenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell