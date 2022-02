Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220202.3 Itzehoe: Autofahrerin fährt Radler an und entfernt sich

Itzehoe (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Gasstraße. Eine Autofahrerin wollte hier in die Gasstraße einbiegen und übersah hierbei den vorrangberechtigten 48jährigen Heiligenstedtener auf seinem Pedelec. Beim Zusammenstoß verkeilte sich das Vorderrad im Radkasten des Autos. Die Fahrerin signalisierte noch per Handzeichen, dass sie den Unfall bemerkte. Als der Radfahrer nun sein Pedelec von der Fahrbahn schob, fuhr die Autofahrerin davon. Der Vorderreifen wurde durch den Unfall verformt, der Heiligenstedtener blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin wird gebeten sich bei der Polizei unter 04821-6020 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell