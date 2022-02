Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220202.2 Itzehoe: Alkoholisiert und mit Drogen unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Dienstagabend hat eine Streife dank eines aufmerksamen Zeugen eine Trunkenheitsfahrt in Itzehoe aufgedeckt. Dass der Beschuldigte zudem Drogen bei sich hatte, versuchte er erfolglos zu vertuschen.

Kurz vor 23.00 Uhr alarmierte ein Mann die Polizei, nachdem er bei dem Kunden eines Schnellimbisses Am Brookhafen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrgenommen hatte. In Höhe der Hausnummer 2 Am Brookhafen überprüfte eine Streife den Verdächtigen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,12 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Während der 35-Jährige zwecks des Transports zum Revier in das Polizeifahrzeug stieg, warf er ein Tütchen, vermutlich mit Cannabis gefüllt, unter den Streifenwagen. Dies beobachteten weitere Polizisten, die sich ebenfalls vor Ort aufhielten, und sammelten die grünliche Substanz ein.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Merle Neufeld

