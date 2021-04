Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: PKW nach Illegalem Autorennen sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, 09.04.2021 gegen 22:30 Uhr bemerkte eine Streife zwei Autofahrer, die sich auf der Overwegstraße im Ortsteil Altstadt offensichtlich ein Rennen lieferten. Beide Fahrzeugführer befuhren die Overwegstraße in Richtung Innenstadt, wobei sie ihre Fahrzeuge zwischen den dortigen Lichtzeichenanlagen wiederholt stark beschleunigten. Dabei wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von beiden Fahrzeugen deutlich überschritten. Ein 22-jähriger Gladbecker konnte schließlich auf der Hiberniastraße angehalten werden. Sein Fahrzeug, ein Mercedes C-Klasse und sein Führschein wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zur beteiligten Audi-Fahrerin, die nicht mehr angehalten werden konnte, dauern an.

