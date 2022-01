Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Fußgängerin von Außenspiegel getroffen

Fahrer eines Pritschenwagens gesucht

Rees-Haldern (ots)

Vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos wurde am Montag (17. Januar 2022) gegen 13:10 Uhr eine Fußgängerin auf dem Koepenweg getroffen. Die Frau lief dort mit zwei Zeugen am rechten Fahrzeugrand in Richtung Pockenkathweg, als der Wagen sich von hinten näherte und der rechte Außenspiegel sie an der Schulter touchierte. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen, der Wagen fuhr jedoch weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pritschenwagen mit niederländischen Kennzeichen gehandelt haben. Der Wagen war mit zwei Personen besetzt und außen mit einer Firmenaufschrift bedruckt. Zeugenhinweise zum Unfall nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell