POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Goslar (ots) - Unfallflucht Am 05. Mai 2022 in der Zeit von 11:45 bis 13:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Bornhäuser Straße 2 in Seesen zu einem Unfallgeschehen. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter stieß mutmaßlich beim Ausparken mit seinem Pkw gegen einen dort abgestellten Hyundai I30 in schwarz. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom ...

mehr