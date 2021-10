Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil) Vermeintlicher Gasaustritt führt zu Feuerwehreinsatz (11.10.2021)

Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz nach vermeintlichem Gasaustritt ist es am frühen Montagmorgen bei einem Unternehmen auf dem Lindenhof gekommen. Nachdem in einer Härterei des Unternehmens kurz nach 03 Uhr starker Ammoniakgeruch feststellbar war, verließen die anwesenden Mitarbeiter die Halle und die Feuerwehr wurde hinzugerufen. Die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften eintreffende Freiwillige Feuerwehr Oberndorf nahm durch ein zusätzlich angefordertes Spezialfahrzeug entsprechende Messungen vor und konnte schließlich Entwarnung geben. Vermutlich entstand der Ammoniakgeruch bei einem Herstellungsprozess in der Härterei des Unternehmens. Personen kamen nicht zu Schaden. Dennoch war vorsorglich war auch ein Rettungswagen eingesetzt.

