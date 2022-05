Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 07.05.22

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 17.00 Uhr bis Freitag, 05.00 Uhr, drang ein bislang Unbekannter widerrechtlich in das Bürogebäude einer Zeitarbeitsfirma in der Braunschweiger Str. ein. Nachdem die Hauseingangstür und anschließend eine Bürotür aufgehebelt wurde, wurde aus einer Geldkassette 150 Euro entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Tatrelevante Hinweise erbittet die Polizei unter 05381/9440.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gegen 11.50 Uhr, ereignete sich im Bereich des Bahnhofplatzes ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Führer bog mit seinem Sattelzug verkehrswidrig vom Linksabbiegestreifen nach rechts in die Bahnhofstr. ab und touchierte den auf dem Rechtsabbiegestreifen wartenden Pkw eines 58-jährigen Seesener. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Kennzeichen des Anhängers konnte vom Geschädigten notiert werden. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen wurden seitens der Polizei aufgenommen.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell