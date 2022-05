Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.05.2022

Goslar (ots)

Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" mit der Schwerpunktsetzung "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" - Verkehrskontrollen durchgeführt

Die Verkehrssicherheitsarbeit ist bundesweit eine der Kernaufgaben der Polizei. Ein maßgebliches Ziel ist hierbei die Reduzierung der Anzahl schwer verletzter bzw. getöteter Verkehrsteilnehmer. Zur Stärkung der Verkehrssicherheit führen die Polizeibehörden der Länder unter dem Motto "sicher.mobil.leben" bereits seit einigen Jahren länderübergreifend Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch.

Die Polizei Niedersachsen hat sich in diesem Jahr das Thema "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" als präventiven Schwerpunkt gesetzt.

Landesweit warb die Polizei hierbei gestern mit verschiedenen Kontroll- und Präventionsaktionen bis in die späten Abendstunden zugleich für mehr Rücksicht und Verständnis von und gegenüber Zweiradfahrenden im Straßenverkehr.

Die Polizeiinspektion Goslar beteiligte sich ebenfalls an dieser Aktion. Seit den frühen Morgenstunden führten rund 30 Beamtinnen und Beamten, zu denen u.a. auch die Mitglieder der inspektionseigenen Fahrradkontrollgruppe gehörten, an verschiedenen Stellen des Landkreises Verkehrskontrollen zu diesem Thema durch.

Im Rahmen der ganzheitlichen Überprüfungen der Verkehrsteilnehmer und ihrer Fahrzeuge suchten die Beamtinnen und Beamten das aufklärende Gespräch mit den Kontrollierten, um unter anderem über die Gefahren für Radfahrende im Straßenverkehr zu informieren und sie für ein rücksichtsvolles Miteinander zu sensibilisieren.

Bei den über 200 kontrollierten Verkehrsteilnehmenden mussten leider auch gravierende Verstöße geahndet werden: Bei drei kontrollierten Pkw-Fahrern wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt, sodass diesen von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und anschließend die Weiterfahrt untersagt wurde.

Weiterhin konnte ein 34-jähriger Goslarer während der durchgeführten Verkehrskontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, obwohl dieser mit seinem Pkw unterwegs war. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass eine erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorlag. Auch diesem wurde im Anschluss der Kontrolle die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Leider ignorierte der Goslarer die polizeilichen Anweisungen und setzte seine Fahrt kurze Zeit später fort. Ihn erwarten nun zwei Ermittlungsfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bei mehreren Lkw-Fahrern wurden zudem Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten geahndet. Weiterhin waren 13 Pkw-Fahrer nicht angeschnallt oder nutzten während der Fahrt das Mobiltelefon.

Unter #sichermobilleben informierten die Polizeibehörden bundesweit in ihren sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse.

Goslar

-Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Eine 79-jährige Langelsheimerin befuhr am 05.05.22, gegen 11.10 Uhr, mit ihrem PKW Toyota die Astfelder Str. in Rtg. Langelsheim. An der Kreuzung Von-Garßen-Str. fuhr sie nach derzeitigem Ermittlungsstand trotz für sie geltenden Rotlichts in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit dem PKW Renault einer 61-jährigen Goslarerin zusammen.

Die 79-jährige stieß in der Folge noch gegen eine Straßenlaterne, die diesem Aufprall nicht standhielt. Sie geriet derart in Schieflage, dass sie durch den örtlichen Energieversorger umgehend entfernt werden musste.

Zum Glück wurde keine der beiden Beteiligten verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14.500 EUR.

Goslar

-Verkehrsunfallflucht

Am 05.05.2022, zwischen 11.15 - 13.25 Uhr, wurde ein in der Rosentorstr. abgestellter schwarzer PKW Seat Leon mit GS-Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum rückwärts in der Parkreihe vor einem Hotel geparkt und wurde an der rechten Fahrzeugseite leicht verbeult und zerkratzt.

Der Schaden, um dessen Begleichung sich der Verursacher nicht kümmerte, sondern einfach davonfuhr, wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. das verursachende Fahrzeug unter der 05321/3390.

GS-Oker

-Vegetationsbrand an Bahndamm

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet am 05.05.2022, gegen 17.40 Uhr eine ca. 10 qm² große Rasenfläche in Höhe eines Einkaufsmarktes am Wehrdamm in Brand.

Die durch Jugendliche alarmierte Feuerwehr gelang es, ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern und die Stelle abzulöschen.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hierzu nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

i.A. Brych, PK

