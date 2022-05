Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.05.2022

Goslar (ots)

GS-Oker

-Laternen beschädigt

In der Zeit von Freitag, 29.04.2022, bis Mittwoch, 04.05.2022, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Kunststoffverkleidung von vier Laternen auf dem Parkplatz eines Chemiebetriebes in der Straße Am Sudmerberg. Der Sachschaden an den Laternen wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

