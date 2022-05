Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anruf eines falschen Polizeibeamten und Schmuckdiebstahl Am Sonntag, den 24.04.2022, 12.00 Uhr, erhielt eine 80-jährige Dame Besuch eines bislang unbekannten Täters an ihrer Wohnung. Dieser verschaffte sich unter dem Vorwand ein alter Bekannter ihres verstorbenen Mannes zu sein Zugang in die Wohnung. Hier verwickelte er die Dame in ein Gespräch und ließ sich dabei auch die alten Uhren zeigen. Nachdem sich der schätzungsweise 50 Jahre alte Mann verabschiedet hatte, stellte sie das Fehlen von Schmuck fest. Am Nachmittag des 02.05.2022 meldete sich dann eine männliche Person am Telefon bei ihr, die sich ihr gegenüber als Polizeibeamter ausgab und erzählte, dass man den Dieb der Goldkette gefasst hätte. Der Anrufer fragte nach weiteren angeblich verschwundenen Wertsachen. Während des Telefonates bekam sie jedoch Zweifel an der Echtheit des Anrufers und beendete das Gespräch. Anschließend meldete sie sich dann bei der örtlichen Polizei und schilderte den Vorfall.

