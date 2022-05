Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang im Immenrode am Montag, den 02.05.2022, 16:45 Uhr:

Ein 64jähriger Mann aus Goslar-Immenrode befuhr auf seinem Fahrrad die Straße In den Ackern. An der Einmündung zur Vienenburger Straße fuhr er auf die Straße ein, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw Skoda Fabia kam, dessen 20-jährige Fahrzeugführerin auf der Vienenburger Straße aus Richtung Wöltingerode kommend in Richtung Ortsmitte (Harlingeröder Straße) unterwegs war. Durch den Aufprall auf den Pkw wurde der Fahrradfahrer derart schwer verletzt, dass er kurz darauf beim Transport mit einem Rettungshubschrauber verstarb. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt etwa 2500,- Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es wurde ein externer Verkehrsunfallgutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell