POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.05.2022

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 01.05.2022 wurde in der Carl-Zeiß-Straße um 02:25 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, bei einem 23jährigen Goslarer festgestellt, dass er seinen Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,71. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 01.05.2022 kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Carl-Zeiß-Straße. Dort überfuhr ein 39jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw den Kreisverkehr und stieß dabei mit den dortigen Verkehrsschildern zusammen. Der Fahrzeugführer befand sich allein im Fahrzeug und wurde nicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,66. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

In der Zeit von Montag, 25.04.2022 bis Samstag 30.04.2022 kam es zu Einbrüchen in vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses, Am Müllerkamp in Goslar / Oker. Hierbei verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Abteilen. Es wurde ein Vorhängeschloss entwendet. Weiteres Diebesgut ist nicht bekannt.

Beschädigung von zwei Pkw durch Fußgänger

Am 30.04.2022, gegen 23:00 Uhr stolperte ein alkoholisierter 32jähriger Seesener in der Rosentorstraße über den Sockel eines aufgestellten Verkehrsschildes und fiel mit diesem gegen zwei geparkte Pkw. Der Verursacher blieb dabei unverletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen wurden auf 6000 Euro geschätzt.

