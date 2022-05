Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 01.05.22

Goslar (ots)

Pkw-Totalentwendung

In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, wurde im Bereich der Alten Dorfstraße, in Kirchberg, ein Pkw VW T5, in grau, entwendet. Der 35-jährige Geschädigte hatte den Fahrzeugschlüssel im Tatzeitraum auf einem Gartentisch im Innenhof des Hauses liegengelassen. Der bislang unbekannte Täter nahm den Schlüssel an sich und entwendete im Anschluss den Pkw. Der entstandene Schaden wird auf ca. 25000 Euro beziffert. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen erbittet die Polizei unter 05381/9440.

Vollstreckung eines Haftbefehls

Samstagmittag wurde in Münchehof ein Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrzeugführer zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, sodass er durch die eingesetzten Beamten festgenommen und der Justizvollzugsanstalt in Goslar zugeführt wurde.

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 14.00 Uhr, kam es auf der B 243, in Höhe der AS Seesen, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugführern aus Gandersheim. Der 55-jährige fuhr mit seinem Pkw in Richtung Schlackenmühle und übersah beim Spurwechsel den links neben ihm fahrenden 75-jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

i.A. Behnke, POK'in

