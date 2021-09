Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Sachbeschädigung an 13 PKW

Freinsheim (ots)

Bislang unbekannter Täter zerkratzt in der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.00 - 08.45 Uhr, in Freinsheim in der Burgstraße 13 PKW verschiedener Marken mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell