Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Frankeneck) - Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

Seit dem 10.09.2021 kam es zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen an PKW, die in der Talstraße in Frankeneck geparkt waren. Durch unbekannte Täter wurden die Fahrzeugreifen platt gestochen und mittels spitzen Gegenständen Kratzer im Lack verursacht. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf den/die Täter.

Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

