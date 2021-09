Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W) - Neue Betrugsmasche "Falsches Krankenhauspersonal"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 18.09.2021 meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizeiinspektion Neustadt und gaben an, Anrufe von möglichen Betrügern erhalten zu haben. In allen Fällen gab sich eine Frau als Mitarbeiterin des Marienkrankenhauses Hetzelstift aus. Den Geschädigten wurde erzählt, dass Verwandte an Covid19 erkrankt seien und dringend auf Medikamente angewiesen wären. In einem Fall kam es zu einer Geldforderung zur angeblichen Beschaffung solcher Medikamente. Die Polizei Neustadt möchte sie dahingehend sensibilisieren, dass es sich bei solchen Anrufen um Betrugsversuche handelt.

Tipps:

- Die Polizei warnt eindringlich davor am Telefon Angaben zu Vermögensverhältnissen oder zur Aufbewahrung von Wertgegenständen zu machen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen sie auf! - Setzen sich Sie sich nach einem solchen Anruf mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung und schildern Sie den Vorfall.

Wir sind für Sie da!

