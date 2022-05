Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariates Oberharz vom 01.05.2022

Goslar (ots)

Wildunfall mit erheblichem Sachschaden

Am 30.04.2022 befährt ein 48-jähriger Mann aus Altenau um 21:30 Uhr mit seinem PKW die L504 von Torfhaus kommend in Richtung Altenau. Es kommt im Verlauf der Strecke zum Zusammenstoß mit einem die Fahrbahn querenden Reh, wodurch am PKW ein Schaden in geschätzter Höhe von 10000 Euro entsteht. Das Tier flüchtet vom Unfallort. Zur Nachsuche wird der Jagdberechtigte angefordert.

33-jähriger wird leicht verletzt

Am 01.05.2022 kommt es gegen 02:00 Uhr in einer Lokalität in der Silberstraße in Clausthal-Zellerfeld zu Streitigkeiten zwischen einem 33-jährigen und 25-jährigen Mann. Der Ältere schlägt dem Jüngeren im Verlauf der Streitigkeit mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Jüngere eine Platzwunde erleidet. Der Ältere muss sich nun wegen einfacher Körperverletzung verantworten.

Brand eines Containers

Am 01.05.2022 gerät gegen 01:30 Uhr im Bereich des Tennis-Clubs in Hahnenklee, in der Lautenthaler Straße, ein Metallcontainer in Brand. Der Brand kann durch die Feuerwehr gelöscht werden. Sachschaden entsteht nach erster Einschätzung nicht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

i.A. Renner, POK'in

