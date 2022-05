Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PSt. Braunlage vom 30.04.22 bis 01.05.22

Braunlage: Wildunfall mit Kraftrad

Am Samstag, den 30.04.2022, um 03.25 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Krad-Führer aus dem LK Göttingen mit seinem Krad die B4 von Oderbrück in Richtung Torfhaus. Auf halber Strecke kollidiert der Krad-Führer mit einem Schmaltier, welches die B4 von links nach rechts überquert. Am Krad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2150 Euro. Der Krad-Führer wird leicht verletzt.

Braunlage: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Samstag, den 30.04.2022, um 15.00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 47-jähriger PKW-Führer aus dem LK Göttingen, auf der B4 Königskrug, fahrend angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dem 47-jährigen die Fahrerlaubnis schon vor vielen Jahren entzogen wurde. Der Mann widersprach dieser Feststellung energisch und legte die beglaubigte Kopie eines bulgarischen Führerscheines mit seinen Personalien vor. Im Rahmen von Ermittlungen im Ausland wurde dann festgestellt, dass dieser Führerschein nicht existent ist. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (A. Quast, POK)

