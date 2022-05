POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.05.2022

Goslar (ots) - Wildunfall mit erheblichem Sachschaden Am 30.04.2022 befährt ein 48-jähriger Mann aus Altenau um 21:30 Uhr mit seinem PKW die L504 von Torfhaus kommend in Richtung Altenau. Es kommt im Verlauf der Strecke zum Zusammenstoß mit einem die Fahrbahn querenden Reh, wodurch am PKW ein Schaden in geschätzter Höhe von 10000 Euro entsteht. Das Tier flüchtet ...

mehr